Єврокомісар з оборони звинуватив США у спробі послабити єдність ЄС

Кубілюс стверджує, що стратегія США розглядає більш згуртований ЄС як потенційного геополітичного конкурента, здатного обмежити вплив Вашингтона.

Єврокомісар із оборони Андрюс Кубілюс оприлюднив різку заяву про те, що нова Національна стратегія безпеки США демонструє відверто антагоністичний підхід до Євросоюзу та спрямована на стримування його політичної та оборонної інтеграції.

У блозі, опублікованому невдовзі після презентації оновленої стратегії у Вашингтоні, Кубілюс написав, що документ США подає Європу крізь призму “цивілізаційного зникнення” та закладає логіку, за якої єдність ЄС нібито суперечить інтересам Америки. На його думку, це свідчить про глибокий геополітичний розрахунок, а не про турботу про демократію чи цінності.