Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісар з оборони звинуватив США у спробі послабити єдність ЄС

10 грудня 2025, 20:10
Єврокомісар з оборони звинуватив США у спробі послабити єдність ЄС
Кубілюс стверджує, що стратегія США розглядає більш згуртований ЄС як потенційного геополітичного конкурента, здатного обмежити вплив Вашингтона.
Єврокомісар із оборони Андрюс Кубілюс оприлюднив різку заяву про те, що нова Національна стратегія безпеки США демонструє відверто антагоністичний підхід до Євросоюзу та спрямована на стримування його політичної та оборонної інтеграції.
 
Про це пише Politico.
 
У блозі, опублікованому невдовзі після презентації оновленої стратегії у Вашингтоні, Кубілюс написав, що документ США подає Європу крізь призму “цивілізаційного зникнення” та закладає логіку, за якої єдність ЄС нібито суперечить інтересам Америки. На його думку, це свідчить про глибокий геополітичний розрахунок, а не про турботу про демократію чи цінності.
 
Він звернув увагу на формулювання в у стратегії, де Вашингтон закликає “вирощувати спротив” усередині європейських країн і співпрацювати з націоналістичними силами, які протистоять поглибленню інтеграції. За словами комісара, подібні сигнали означають, що США готові “боротися проти Європейського Союзу, проти нашої сили через єдність”. У цьому контексті він також згадав свіже інтерв’ю Дональда Трампа для Politico, в якому американський президент назвав європейських лідерів “слабкими” та заявив про готовність підтримувати окремих кандидатів на виборах у Європі, попри можливі дипломатичні наслідки.
 
Кубілюс стверджує, що стратегія США розглядає більш згуртований ЄС як потенційного геополітичного конкурента, здатного обмежити вплив Вашингтона. Він пов’язав цей підхід із концепціями високопосадовця Пентагону Елбріджа Колбі. У своїй книзі Колбі описує необхідність запобігти формуванню у світі будь-якого регіону, який може висунути єдину домінантну силу, здатну обмежити американську торгівлю та вплив.
 
Колбі, нагадує Кубілюс, прямо називає Євросоюз або більш інтегровану структуру на його основі потенційним регіональним гегемоном, який може “перевантажити або навіть витіснити” США з ключових ринків.
 
На думку єврокомісара, саме такі геостратегічні міркування, а не ідеологічні розбіжності, пояснюють жорстку тональність нового американського документу щодо Брюсселя. У кінці заяви Кубілюс висловив сподівання, що у США “вистачить розсудливості, щоб не боротися проти зростаючої сили європейської єдності”.

 

єврокомісарвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється