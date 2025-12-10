Італія першою у світі отримала визнання ЮНЕСКО за національну кухню
10 грудня 2025, 19:09
Італійську кухню додали до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Італія стала першою країною, яке отримала таке визнання.
Рішення, про яке оголосили 10 грудня під час Генасамблеї ЮНЕСКО у Делі, означає, що вся італійська кухня — від пасти і моцарели до вина і тірамісу — буде вписана до списку нематеріальної культурної спадщини.
Італія вже має 21 іншу традицію в цьому списку, включаючи мистецтво приготування неаполітанської піци та оперного співу. А тепер вона є першою країною, яка отримала визнання за всю свою кухню, а не за окрему традицію чи страву.
Прем’єр-міністерка Італія наголосила, що ця новина "наповнює гордістю" її країну.
"Для нас, італійців, кухня — це більше, ніж просто їжа або збірка рецептів. Це набагато більше: це культура, традиція, праця і багатство", — йдеться у відеозверненні Мелоні, яке вона оприлюднила в Instagram.
Уряд Мелоні працював над цим визнанням ЮНЕСКО ще з приходу до влади у жовтні 2022 року, а згодом Італія офіційно подала заявку до ЮНЕСКО. У ній наголосили на зв’язках між традиційною італійською їжею, культурою та способом життя, описавши її як дружній соціальний ритуал, який об'єднує сім'ї та громади.