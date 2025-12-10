Італія першою у світі отримала визнання ЮНЕСКО за національну кухню

Італія вже має 21 іншу традицію в цьому списку, включаючи мистецтво приготування неаполітанської піци та оперного співу.

Італійську кухню додали до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Італія стала першою країною, яке отримала таке визнання.

Рішення, про яке оголосили 10 грудня під час Генасамблеї ЮНЕСКО у Делі, означає, що вся італійська кухня — від пасти і моцарели до вина і тірамісу — буде вписана до списку нематеріальної культурної спадщини.

Італія вже має 21 іншу традицію в цьому списку, включаючи мистецтво приготування неаполітанської піци та оперного співу. А тепер вона є першою країною, яка отримала визнання за всю свою кухню, а не за окрему традицію чи страву.