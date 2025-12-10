Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Італія першою у світі отримала визнання ЮНЕСКО за національну кухню

10 грудня 2025, 19:09
Італія першою у світі отримала визнання ЮНЕСКО за національну кухню
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Італія вже має 21 іншу традицію в цьому списку, включаючи мистецтво приготування неаполітанської піци та оперного співу.
Італійську кухню додали до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Італія стала першою країною, яке отримала таке визнання.
 
Про це пише Guardian.
 
Рішення, про яке оголосили 10 грудня під час Генасамблеї ЮНЕСКО у Делі, означає, що вся італійська кухня — від пасти і моцарели до вина і тірамісу — буде вписана до списку нематеріальної культурної спадщини.
 
Італія вже має 21 іншу традицію в цьому списку, включаючи мистецтво приготування неаполітанської піци та оперного співу. А тепер вона є першою країною, яка отримала визнання за всю свою кухню, а не за окрему традицію чи страву.
 
Прем’єр-міністерка Італія наголосила, що ця новина "наповнює гордістю" її країну.
 
"Для нас, італійців, кухня — це більше, ніж просто їжа або збірка рецептів. Це набагато більше: це культура, традиція, праця і багатство", — йдеться у відеозверненні Мелоні, яке вона оприлюднила в Instagram.
 
Уряд Мелоні працював над цим визнанням ЮНЕСКО ще з приходу до влади у жовтні 2022 року, а згодом Італія офіційно подала заявку до ЮНЕСКО. У ній наголосили на зв’язках між традиційною італійською їжею, культурою та способом життя, описавши її як дружній соціальний ритуал, який об'єднує сім'ї та громади.

 

