У США дозволили розсекретити більше матеріалів скандальної справи Епштейна

10 грудня 2025, 19:55
У США дозволили розсекретити більше матеріалів скандальної справи Епштейна
Фото: UNSPLASH
Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість файлів Епштейна.
Окружний суддя США Річард Берман ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна. 
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Раніше суд відхиляв запити на публікацію матеріалів справи через потенційні загрози безпеці та конфіденційності жертв, але новий закон змінив правову базу, надавши підстави для відкритого доступу до матеріалів.
 
Аналогічне рішення нещодавно ухвалили щодо Гіслейн Максвелл, яка перебуває у в’язниці за торгівлю неповнолітніми дівчатами для сексуальної експлуатації разом із Епштейном. Розкриття файлів може пролити світло на зв’язки Епштейна з багатими та впливовими особами, включно з Дональдом Трампом, а також на обставини його смерті у в’язниці Манхеттена у 2019 році, офіційно визнаної самогубством.
 
Хоча Трамп стверджував, що розірвав дружбу з Епштейном задовго до його арешту, він спочатку виступав проти публікації матеріалів, але змінив позицію перед голосуванням законодавців.
 
Раніше матеріали розслідування за законом вважалися остаточно закритими. У серпні суддя Берман відхилив запит Міністерства юстиції на їх розкриття. Проте через Закон про прозорість файлів Епштейна та зростаючий суспільний інтерес до можливих зв’язків між Епштейном та впливовими людьми, питання оприлюднення матеріалів стало актуальним.
 
Розслідування справи Максвелл та Епштейна свідчить про систематичну торгівлю неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації і підкреслює роль судової системи у розкритті деталей цих злочинів. Останні рішення судів можуть значно розширити прозорість та суспільний контроль над подібними справами.

 

