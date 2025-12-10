У США дозволили розсекретити більше матеріалів скандальної справи Епштейна

Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість файлів Епштейна.

Окружний суддя США Річард Берман ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна.

Раніше суд відхиляв запити на публікацію матеріалів справи через потенційні загрози безпеці та конфіденційності жертв, але новий закон змінив правову базу, надавши підстави для відкритого доступу до матеріалів.

Аналогічне рішення нещодавно ухвалили щодо Гіслейн Максвелл, яка перебуває у в’язниці за торгівлю неповнолітніми дівчатами для сексуальної експлуатації разом із Епштейном. Розкриття файлів може пролити світло на зв’язки Епштейна з багатими та впливовими особами, включно з Дональдом Трампом, а також на обставини його смерті у в’язниці Манхеттена у 2019 році, офіційно визнаної самогубством.