Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік

Витрати на армію у 2026 році - 2,8 трлн гривень, що складає майже 60% від усіх видатків. На зарплати передбачено військових - 1,3 трлн гривень. На озброєння та військову техніку - 709 млрд гривень.

Видатки на освіту складають 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року), що враховує поетапне підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року та на 20% з вересня 2026 року без будь-яких змін в підходах до оплати їх праці.

За розрахунками Мінфіну, підвищення в середньому дозволять збільшити щомісячну заробітну плату вчителя до 10 тисяч гривень. До резервного фонду було додатково спрямовано 19 млрд гривень для підвищення зарплат педагогам, закупівлі пасажирських вагонів, компенсації бізнесу за втрати через війну та облаштування укриттів у дитячих садках.

Також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року.