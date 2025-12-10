Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік
10 грудня 2025, 19:29
Фото: dsnews.ua
100% власних надходжень держава спрямовує на Сили Оборони, включно з грошовим забезпеченням військових та підтримкою їхніх родин, посиленням ППО, розробкою та виробництвом української зброї, у тому числі дронів.
Президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшість видатків спрямовується на фінансування Сил безпеки й оборони.
Про це свідчить картка законопроєкту.
Згідно з інформацією на сайті українського парламенту, закон про держбюджет повернули з підписом від президента сьогодні, 10 грудня.
Прогноз ВВП на 2026 рік - 10,31 трлн гривень. Доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн гривень, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році.
Видатки теж зростуть і становитимуть 4,83 трлн гривень, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році.
Дефіцит - 1,9 трлн гривень, або 18,5% ВВП.
Витрати на армію у 2026 році - 2,8 трлн гривень, що складає майже 60% від усіх видатків. На зарплати передбачено військових - 1,3 трлн гривень. На озброєння та військову техніку - 709 млрд гривень.
Видатки на освіту складають 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року), що враховує поетапне підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року та на 20% з вересня 2026 року без будь-яких змін в підходах до оплати їх праці.
За розрахунками Мінфіну, підвищення в середньому дозволять збільшити щомісячну заробітну плату вчителя до 10 тисяч гривень. До резервного фонду було додатково спрямовано 19 млрд гривень для підвищення зарплат педагогам, закупівлі пасажирських вагонів, компенсації бізнесу за втрати через війну та облаштування укриттів у дитячих садках.
Також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року.
Вперше з 2023 року передбачено підвищення соціальних стандартів:
- мінімальна зарплата - з 8 000 до 8 647 гривень;
- загальний прожитковий мінімум - з 2 920 до 3 209 гривень;
- прожитковий мінімум для працездатних осіб - з 3 028 до 3 328 гривень;
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - з 2 361 до 2 595 грн.
За очікуванням уряду на 2026 рік, середня зарплата становитиме у 2026 році 30 032 гривні. Кабінет міністрів прогнозує уповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%.