Лідери ЄС незабаром зберуться у Берліні для обговорення мирного плану для України

Зустріч запланована на 15 грудня.

Європейські лідери, серед яких прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться в Берліні для обговорення мирного плану щодо України.

Про це повідомляє Sky News.

Як зазначає видання, спочатку про зустріч повідомило агентство Reuters, посилаючись на двох анонімних дипломатів ЄС.

За їхніми даними, європейські лідери, зокрема Кір Стармер та Еммануель Макрон, мають зустрітися в Берліні у понеділок, щоб обговорити мирний план щодо України.