Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лідери ЄС незабаром зберуться у Берліні для обговорення мирного плану для України

10 грудня 2025, 17:57
Лідери ЄС незабаром зберуться у Берліні для обговорення мирного плану для України
Зустріч запланована на 15 грудня.
Європейські лідери, серед яких прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться в Берліні для обговорення мирного плану щодо України. 
 
Про це повідомляє Sky News.
 
Як зазначає видання, спочатку про зустріч повідомило агентство Reuters, посилаючись на двох анонімних дипломатів ЄС.
 
За їхніми даними, європейські лідери, зокрема Кір Стармер та Еммануель Макрон, мають зустрітися в Берліні у понеділок, щоб обговорити мирний план щодо України.
 
Згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно підтвердив плани щодо нових переговорів про врегулювання конфлікту.
 
"Європейські інтереси безпеки мають бути захищені... На цьому тлі ми плануємо подальші координаційні переговори найближчими днями", – сказав Мерц.
 
Sky News наголошує, що це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський учора заявив, що найближчим часом поділиться "удосконаленою" версією мирного плану зі США.

 

ЄСвійна в Українімирния планросія окупанти

Останні матеріали

Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється