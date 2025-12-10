Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Швейцарії обрали нового президента

10 грудня 2025, 18:11
У Швейцарії обрали нового президента
Фото: newsru.com
Ним став міністр економіки Гі Пармелін.
Швейцарський парламент обрав міністра економіки Гі Пармеліна президентом країни на 2026 рік, змінивши на цій посаді міністерку фінансів Карін Келлер-Саттер.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Хоча президентська роль здебільшого церемоніальна, вона привернула увагу через торгівельні переговори зі США. Минулого року Карін Келлер-Саттер безпосередньо брала участь у контактах із Білим домом щодо тарифів. Після її квітневого дзвінка президенту США Дональду Трампу, він призупинив частину торговельної атаки на Швейцарію. Інші спроби переговорів у липні не принесли успіху.
 
До компетенції 66-річного міністра економіки входить торгівля, і під його керівництвом Швейцарія уклала угоду зі США в середині листопада. Нові тарифи – 15% на більшість товарів проти 39% раніше – ще не набули чинності.
 
Пармелін родом із франкомовної частини країни і є членом Федеральної ради з найдовшим стажем. Він вже обіймав посаду президента у 2021 році. Член правої Швейцарської народної партії, має освіту виноградаря.
 
Як президент, Пармелін виступить із вітальним словом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні, куди цьогоріч приїде Дональд Трамп – вперше з 2020 року.
 
Позиція президента у Швейцарії щорічно переходить за черговістю між сімома членами Федеральної ради. Роль переважно церемоніальна, але може впливати на міжнародні переговори, як показав досвід Келлер-Саттер у США.
 
Торгівельна угода зі США стала важливою для Швейцарії через зниження тарифів і захист економічних інтересів країни. Повернення Пармеліна на посаду президента підкреслює стабільність і досвід у керівництві країною, особливо на міжнародній арені.

 

