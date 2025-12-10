Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ЄС зібралися ввести нові санкції проти режиму лукашенка

10 грудня 2025, 16:53
В ЄС зібралися ввести нові санкції проти режиму лукашенка
З червня до Литви з білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль.
Посли Європейського Союзу погодили розширення санкцій проти білорусі через вторгнення повітряних куль із контрабандою до Литви.
 
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.
 
"Посли щойно домовилися розширити санкції проти білорусі, щоб протидіяти вторгненням повітряних куль. Це рішення буде офіційно затверджене міністрами закордонних справ наступного тижня", – ідеться у повідомленні.
 
За словами литовських посадовців, із червня до Литви з білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль, пік спостерігався у жовтні – 71 порушення повітряного простору.
 
Нагадаємо, напередодні литовський уряд оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через кризу, пов'язану з повітряними кулями з контрабандою, які залітають із білорусі.
санкціївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється