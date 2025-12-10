В ЄС зібралися ввести нові санкції проти режиму лукашенка

З червня до Литви з білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль.

Посли Європейського Союзу погодили розширення санкцій проти білорусі через вторгнення повітряних куль із контрабандою до Литви.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

"Посли щойно домовилися розширити санкції проти білорусі, щоб протидіяти вторгненням повітряних куль. Це рішення буде офіційно затверджене міністрами закордонних справ наступного тижня", – ідеться у повідомленні.

За словами литовських посадовців, із червня до Литви з білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль, пік спостерігався у жовтні – 71 порушення повітряного простору.