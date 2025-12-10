Китай посилив співпрацю з рф – Зеленський

Служба зовнішньої розвідки України відстежує економічну та військову залежність росії від Китаю.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському заявив, що росія дедалі більше залежить від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

За його словами, Китай активізує співпрацю з росією у військовій сфері та використовує ресурси російської території для своїх потреб.

"Фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю", – йдеться у повідомленні.