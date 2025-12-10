Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Посли країн ЄС схвалили план поетапної відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року

10 грудня 2025, 16:35
Фото: Укрінформ
Заборона все ще потребує формального затвердження міністрами країн-членів та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.
Речник головування Данії в ЄС повідомив, що посли держав-членів Євросоюзу схвалили план блоку щодо поетапної відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року.
 
Про це передає Sky News.
 
Згідно з угодою, яку оголосили минулого тижня у Брюсселі, ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу – до кінця вересня 2027-го.
 
Заборона все ще потребує формального затвердження міністрами країн-членів та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.
 
Очікується, що обидві інституції схвалять угоду переконливою більшістю, попри опозицію з боку Угорщини та Словаччини.
 
Під час виступу минулого тижня глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що угода "покладе край енергетичному шантажу з боку москви та допоможе перекрити доходи, які живлять її війну".
 
Використання російського газу скоротилося з 45% у структурі імпорту ЄС до повномасштабного вторгнення у 2022 році до приблизно 12% у жовтні.

 

