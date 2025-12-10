Президент Чехії застеріг новий уряд від згортання допомоги Україні

Під час зустрічі з представниками Ліберця глава держави наголосив, що припинення підтримки України було б стратегічною помилкою.

Президент Чехії Петр Павел закликав новий уряд не згортати підтримку України, наголосивши, що це важливо як для безпеки самої Чехії, так і для її майбутніх економічних можливостей.

Дана заява була озвучена на тлі формування нової коаліції в уряді, адже партії ANO, SPD та "Мотористи" вже заявили про необхідність перегляду підтримки України з боку Чехії. Так, напередодні спікер Палати депутатів Томіо Окамура (SPD) заявив журналістам, що SPD бажає припинити будь-яке надсилання грошей Україні та чеську ініціативу щодо боєприпасів.