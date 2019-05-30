"Укртелеком" Архемота знову намагаються повернути у держвласність
"За увесь час приватизації і контролю за виконанням приватизаційних умов у власність держави накопичувальним підсумком повернено 375 об’єктів приватизації. Робимо ми це винятково через невиконання умов договорів купівлі-продажу за рішенням судів. Так ось, з повернутих 87 – пакети акцій, 61 – об'єкт малої приватизації та 227 – об’єктів незавершеного будівництва. У першому кварталі 2019 року у державну власність повернено 3 об'єкти незавершеного будівництва. Також продовжується робота щодо повернення у державну власність пакета акцій ПАТ "Укртелеком", - написав в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "Економічна правда".
"Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернених державі об'єктів накопичувальним підсумком становить 116,743 млн грн. Робота з продажу тих об‘єктів, які залишилися, триває", - зазначив Трубаров.
Нагадаємо, у жовтні Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна ухвалив розірвати укладений у березні 2011 року договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".
Раніше Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.
Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.
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