Фонд держмайна запустив сервіс автоматичної оцінки нерухомості

Суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) складається звіт про оцінку майна, який зареєструється в Єдиній базі. Зареєстрований звіт про оцінку майна чинний протягом 6 місяців з дати оцінки

Фонд держмайна ввів в експлуатацію єдину базу даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості і автоматичного формування відповідних електронних довідок.

У Фонді нагадають, що для розрахунку доходу платника податку - фізичної особи від продажу або обміну нерухомого майна, та доходу, отриманого в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна, необхідно визначити оціночну вартість об'єкта нерухомості або ринкову вартість об'єкта нерухомості.

"Для визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості Єдиною базою даних звітів про оцінку формується електронна довідка про його оціночну вартість (е-довідка), яка є чинною впродовж 30 календарних днів з дня її формування Єдиною базою даних звітів про оцінку", - пояснили у відомстві.

Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості, вона має право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) з метою визначення ринкової вартості такого об’єкта.

"Суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) складається звіт про оцінку майна, який зареєструється в Єдиній базі. Зареєстрований звіт про оцінку майна чинний протягом 6 місяців з дати оцінки", - додали у Фонді.

Доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється за допомогою особистого електронного підпису чи через ID.GOV.UA.

Для використання бази всі суб'єкти оціночної діяльності мають зареєструватись в ній за електронною печаткою та зареєструвати своїх оцінювачів. Нотаріуси також мають зареєструватись для формування витягів з бази.