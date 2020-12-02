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Фонд держмайна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації

Ми переконані, що якісний сервіс від Фонду держмайна - одна із передумов успішної та прозорої приватизації та залучення інвестицій в країну"
"Ми працюємо над тим, щоб веб-сторінка була максимально доступною та простою у користуванні для усіх потенційних інвесторів, і будемо надалі її розвивати та постійно наповнювати інформацією", - йдеться у повідомленні.
Фонд держмайна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації Фото: Економічна Правда

Фонд державного майна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації - там, зокрема, можна знайти усі об'єкти малої та великої приватизації, детальну інформацію про них, світлини, презентації, дати аукціонів та новини, повідомляє "Економічна правда".

"Ми переконані, що якісний сервіс від Фонду держмайна - одна із передумов успішної та прозорої приватизації та залучення інвестицій в країну. Тому робимо все, аби збільшити довіру серед підприємців до нашого відомства.

Ми працюємо над тим, щоб веб-сторінка була максимально доступною та простою у користуванні для усіх потенційних інвесторів, і будемо надалі її розвивати та постійно наповнювати інформацією", - йдеться у повідомленні.

Новий сайт приватизації - за посиланням.

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12 02 2020 13:53
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