Фонд держмайна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації

Ми переконані, що якісний сервіс від Фонду держмайна - одна із передумов успішної та прозорої приватизації та залучення інвестицій в країну"

"Ми працюємо над тим, щоб веб-сторінка була максимально доступною та простою у користуванні для усіх потенційних інвесторів, і будемо надалі її розвивати та постійно наповнювати інформацією", - йдеться у повідомленні.

Фонд державного майна запустив у тестовому режимі новий сайт приватизації - там, зокрема, можна знайти усі об'єкти малої та великої приватизації, детальну інформацію про них, світлини, презентації, дати аукціонів та новини, повідомляє "Економічна правда".

"Ми переконані, що якісний сервіс від Фонду держмайна - одна із передумов успішної та прозорої приватизації та залучення інвестицій в країну. Тому робимо все, аби збільшити довіру серед підприємців до нашого відомства.

Ми працюємо над тим, щоб веб-сторінка була максимально доступною та простою у користуванні для усіх потенційних інвесторів, і будемо надалі її розвивати та постійно наповнювати інформацією", - йдеться у повідомленні.

Новий сайт приватизації - за посиланням.

Нагадаємо, що Гончарук розповів, що і як запрацює у новому році.