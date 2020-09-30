Фонд соцстрахування за час карантину оплатив "лікарняні" на 25 мільйонів
З 20 тисяч - 5 тисяч це медики, які знаходились на самоізоляції під медичним наглядом – Фонд соціального страхування компенсував для них втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.
За останній місяць кількість осіб, які перебували на оплачуваних за рахунок коштів Фонду лікарняних через ізоляцію від COVID-19, зросла майже вдвічі, повідомляє "Економічна правда" посилаючись на пресслужбу відомства..
Пройти оплачувану самоізоляцію працюючі українці можуть в разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19. Сума виплат від Фонду складе 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.
До теми: Фонд соцстрахування виплатив заборгованість з лікарняних
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