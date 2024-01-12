Формулу миру в Давосі обговорять більше 80 делегацій
Про це передає Укрінформ, посилаючись на МЗС Швейцарії.
Мітинг пройде на полях Всесвітнього економічного форуму.
"14 січня 2024 року в Давосі Швейцарія та Україна проведуть четверту зустріч радників з національної безпеки (РНБ) в рамках "Української формули миру". Метою конференції під співголовуванням федерального радника Ігнаціо Кассіса та голови Офісу Президента України Андрія Єрмака є завершення переговорів на рівні радників з національної безпеки щодо принципів досягнення тривалого та справедливого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.
Ці принципи мають стати основою для наступних етапів мирного процесу.
"Понад 80 делегацій візьмуть участь у засіданні радників нацбезпеки в Давосі цієї неділі. В центрі уваги буде мирна формула, яку президент України Володимир Зеленський ініціював наприкінці 2022 року. Ця формула складається з десяти принципів для досягнення тривалого миру в Україні", - розказали в МЗС.