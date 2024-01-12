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Формулу миру в Давосі обговорять більше 80 делегацій

12 січня 2024, 08:39
Формулу миру в Давосі обговорять більше 80 делегацій
Фото: АР
В цю неділю в швейцарському Давосі відбудеться четверта зустріч радників глав держав для обговорення української Формули миру.

Про це передає Укрінформ, посилаючись на МЗС Швейцарії.

Мітинг пройде на полях Всесвітнього економічного форуму.

"14 січня 2024 року в Давосі Швейцарія та Україна проведуть четверту зустріч радників з національної безпеки (РНБ) в рамках "Української формули миру". Метою конференції під співголовуванням федерального радника Ігнаціо Кассіса та голови Офісу Президента України Андрія Єрмака є завершення переговорів на рівні радників з національної безпеки щодо принципів досягнення тривалого та справедливого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Ці принципи мають стати основою для наступних етапів мирного процесу.

"Понад 80 делегацій візьмуть участь у засіданні радників нацбезпеки в Давосі цієї неділі. В центрі уваги буде мирна формула, яку президент України Володимир Зеленський ініціював наприкінці 2022 року. Ця формула складається з десяти принципів для досягнення тривалого миру в Україні", - розказали в МЗС.

 

Давосформула миру

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