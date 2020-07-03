Фортеця в Кам'янці дивуватиме туристів новим підсвічуванням
Про це повідомила пресслужба Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, передає УКРІНФОРМ.
"До початку туристичного сезону музей планує оновити освітлення Старого замку. Модернізація передбачає відсутність кольорів, лише різні відтінки білого. Підсвічуватиметься також каньйон і вперше – південний бік замку. При цьому буде використаний зовсім інший, енергоефективний тип прожекторів. Результатом стане зменшення споживання електроенергії вчетверо", – йдеться в повідомленні.
Світильники планують розмістити як на елементах, що вже є, наприклад, опорах мереж вуличного освітлення, так і на нових стійках, не порушуючи культурного шару та цілісності споруд музею.
Рекомендації щодо освітлення музей отримав від польських колег та співробітників Національного інституту культурної спадщини Польщі.
Розробленням проєкту займається вінницька компанія, яка працює на ринку України вже 20 років і єдина має досвід у підсвічуванні таких масштабних об’єктів.
Вартість проєкту становить 300 тисяч гривень. Цю суму сплатить музей.
Нагадаємо, що місцеві бюджети Івано-Франківської області за два зимові місяці 2020 року поповнилися на 1,4 мільйона гривень.
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