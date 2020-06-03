На Прикарпатті від початку року заробили понад мільйон туристичного збору "До місцевих бюджетів Івано-Франківської області за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року"

Місцеві бюджети Івано-Франківської області за два зимові місяці 2020 року поповнилися на 1,4 мільйона гривень.

ukrinform.ua/

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА з посиланням на дані головного управління ДПС в області, передає УКРІНФОРМ. "До місцевих бюджетів Івано-Франківської області за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року", – йдеться в повідомленні. Упродовж зимових місяців 2020 року найбільші надходження зафіксовано у: Яремчанській міській раді – 919,31 тис. грн;

Івано-Франківській міській раді і ОТГ – 270,66 тис. грн,

Коломийській ОТГ – 28,97 тис. грн;

Долинському районі (включно з Долинською і Вигодською ОТГ) – 27,58 тис. грн;

Косівському районі – 21,88 тис. гривень. Нагадаємо, що на Закарпатті у дендропарку "Березинка", що розташований неподалік Мукачева, масово розквітнув шафран (крокус).

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію