CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМісцеві бюджети Івано-Франківської області за два зимові місяці 2020 року поповнилися на 1,4 мільйона гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Прикарпатті від початку року заробили понад мільйон туристичного збору
"До місцевих бюджетів Івано-Франківської області за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року"
ukrinform.ua/
Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА з посиланням на дані головного управління ДПС в області, передає УКРІНФОРМ.
"До місцевих бюджетів Івано-Франківської області за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року", – йдеться в повідомленні.
Упродовж зимових місяців 2020 року найбільші надходження зафіксовано у:
- Яремчанській міській раді – 919,31 тис. грн;
- Івано-Франківській міській раді і ОТГ – 270,66 тис. грн,
- Коломийській ОТГ – 28,97 тис. грн;
- Долинському районі (включно з Долинською і Вигодською ОТГ) – 27,58 тис. грн;
- Косівському районі – 21,88 тис. гривень.
Нагадаємо, що на Закарпатті у дендропарку "Березинка", що розташований неподалік Мукачева, масово розквітнув шафран (крокус).
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