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На Прикарпатті від початку року заробили понад мільйон туристичного збору

"До місцевих бюджетів Івано-Франківської області за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року"
Місцеві бюджети Івано-Франківської області за два зимові місяці 2020 року поповнилися на 1,4 мільйона гривень.
На Прикарпатті від початку року заробили понад мільйон туристичного збору ukrinform.ua/

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА з посиланням на дані головного управління ДПС в області, передає УКРІНФОРМ.

"До місцевих бюджетів Івано-Франківської області за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року", – йдеться в повідомленні.

Упродовж зимових місяців 2020 року найбільші надходження зафіксовано у:

  • Яремчанській міській раді – 919,31 тис. грн;
  • Івано-Франківській міській раді і ОТГ – 270,66 тис. грн,
  • Коломийській ОТГ – 28,97 тис. грн;
  • Долинському районі (включно з Долинською і Вигодською ОТГ) – 27,58 тис. грн;
  • Косівському районі – 21,88 тис. гривень.

Нагадаємо, що на Закарпатті у дендропарку "Березинка", що розташований неподалік Мукачева, масово розквітнув шафран (крокус).

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06 03 2020 17:00
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