У закарпатському дендропарку масово розквітнув шафран

На Закарпатті у дендропарку "Березинка", що розташований неподалік Мукачева, масово розквітнув шафран (крокус).

Про це повідомляють у Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, передає УКРІНФОРМ.

"Килим з квітів, що зачаровує своєю красою, розкинувся на 20 гектарах дендропарку "Березинка". 50 тисяч лілових шафранів розпускаються буквально на очах. Ці чарівні келихоподібні квіти мають яскраве забарвлення від фіолетово-синього до білого. Величезний килим із тендітних шафранів на тлі різноманітних дерев, зібраних з усього світу, потопає в зелені і під дією променів сонця, розкривається у всій своїй красі", – йдеться в повідомленні.

Зі слів майстра лісового розсадника дендропарку "Березинка" Мукачівського держлісгоспу Наталії Слободянюк, шафран у дендрарії – природнє явище. Раніше на території були грабові насадження, а зараз – букові. Тут зібрана найбільша колекція родини букових в Україні. А шафран любить підзолистий ґрунт.

Узагалі, зазначила Слободянюк, крокус називають квіткою фараонів. Зі спеціального виду крокусів отримують дивовижні й містичні прянощі – шафран. Щоб отримати 1 кг цієї спеції, треба вручну обробити 200 тисяч квіток. Тому вартість спеції надзвичайно висока – 1 г коштує дорожче 1 г золота.

Крім того, зазначила майстер лісу, це надзвичайно медоносна квітка і її дуже полюбляють бджоли.

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