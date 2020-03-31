Франківськ закриває в'їзди до міста і просить, щоб блокпости охороняла Нацгвардія

"Організувати та забезпечити установлені законом і порядком функціонування та роботу контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста Івано-Франківська. Зокрема, забезпечивши обов’язково температурний скринінг та обмеживши в’їзд у місто з 00 години 2 квітня, тобто з четверга"

В Івано-Франківську з 2 квітня запрацюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, що транслювалося на сторінці Марцинківа у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"Організувати та забезпечити установлені законом і порядком функціонування та роботу контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста Івано-Франківська. Зокрема, забезпечивши обов’язково температурний скринінг та обмеживши в’їзд у місто з 00 години 2 квітня, тобто з четверга", - зазначив міський голова.

Він зауважив, що для виконання цього рішення просить долучитись Нацгвардію.

Водночас, патрульна поліція має з 1 квітня забезпечити в Івано-Франківську обмеження користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками на час дії карантину. У цей період у місті запроваджується обмеження на відвідання паркових та рекреаційних зон, заборонено розпиття на вулиці алкогольних і слабоалкогольних напоїв і розведення багать.

Влада Івано-Франківська радить жителям сіл та райцентрів Прикарпаття без потреб не відвідувати у період карантину обласний центр.

Нагадаємо, що станом на ранок 31 березня в Україні зафіксували 549 випадків зараження коронавірусом. Тобто за добу в країні зафіксували 69 нових випадків.