Футбол: відбір дівочого Євро-2021 пройде у лютому
Змагання пройдуть у лютому 2021 року, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу УАФ.
За результатами жеребкування українки потрапили до групи 7, де зустрінуться з дівчатами із Франції, Ісландії та Естонії. Турнір має відбутися в Естонії.
За підсумками кваліфікаційного раунду переможці груп та дві найкращі команди серед тих, що посядуть другі місця (за результатами матчів із першою та третьою збірними свого квартету), проведуть у березні стикові поєдинки.
Збірна Фарерських островів, яка є господарем Євро-2021 (WU17), автоматично отримала перепустку до фінальної частини. На форумі, що відбудеться з 2-го по 14 травня, до неї приєднаються сім переможців плей-офф.
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