СПОРТ НОВИНИУ разі успішного виступу футболістів донецького "Шахтаря" у півфіналі Ліги Європи (матч з міланським "Інтером" - 17 серпня), в календар 1-го туру нового сезону чемпіонату України серед клубів УПЛ будуть внесені зміни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Футбольний матч чемпіонату України "Шахтар" - "Колос" можуть перенести
Справа в тому, що фінал ЛЄ запланований на 21 серпня, а базовим днем 1-го туру УПЛ є 22 серпня
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Zbirna.com, передає "Укріфнорм".
Справа в тому, що фінал ЛЄ запланований на 21 серпня, а базовим днем 1-го туру УПЛ є 22 серпня.
У календарі чемпіонату України передбачений резервний день - 30 вересня. Але тут вже все залежатиме від виступу "Колоса" у кваліфікації нового розіграшу Ліги Європи.
Словом, стартова гра нової першості за участю чемпіона України може відбутися і в грудні.
Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Базель" і вийшов у півфінал Ліги Європи
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