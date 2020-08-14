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Футбольний матч чемпіонату України "Шахтар" - "Колос" можуть перенести

Справа в тому, що фінал ЛЄ запланований на 21 серпня, а базовим днем ​​1-го туру УПЛ є 22 серпня
У разі успішного виступу футболістів донецького "Шахтаря" у півфіналі Ліги Європи (матч з міланським "Інтером" - 17 серпня), в календар 1-го туру нового сезону чемпіонату України серед клубів УПЛ будуть внесені зміни.
Футбольний матч чемпіонату України "Шахтар" - "Колос" можуть перенести Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Zbirna.com, передає "Укріфнорм". 

Справа в тому, що фінал ЛЄ запланований на 21 серпня, а базовим днем ​​1-го туру УПЛ є 22 серпня.

У календарі чемпіонату України передбачений резервний день - 30 вересня. Але тут вже все залежатиме від виступу "Колоса" у кваліфікації нового розіграшу Ліги Європи.

Словом, стартова гра нової першості за участю чемпіона України може відбутися і в грудні.

Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Базель" і вийшов у півфінал Ліги Європи

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14 08 2020 13:58
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