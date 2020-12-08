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"Шахтар" обіграв "Базель" і вийшов у півфінал Ліги Європи

У півфіналі "Шахтар" зіграє з "Інтером"
У складі українського клубу відзначились Мораес, Тайсон, Алан Патрік і Додо.
"Шахтар" обіграв "Базель" і вийшов у півфінал Ліги Європи Фото: facebook.com/pg/fcshakhtar

"Шахтар" обіграв у чвертьфінальному матчі Ліги Європи "Базель" 4:1 і вийшов у півфінал турніру. У півфіналі "Шахтар" зіграє з "Інтером", повідомляє "Укрінформ".

Вирішальні матчі плей-офф єврокубків в цьому сезоні складаються з одного поєдинку на нейтральному полі. "Шахтар" і "Базель" зустрічалися в Гельзенкірхені. Український клуб вийшов вперед вже на 2-й хвилині. Відзначився Мораес.

Другий м’яч "Шахтаря" на рахунку Тайсона.  Після перерви Алан Патрік реалізував пенальті. А в кінці матчу Додо і Ван Волфсвінкель встановили остаточний рахунок - 4:1 на користь "Шахтаря".

В іншому чвертьфінальному матчі ЛЄ "Вулвергемптон" - "Севілья" переміг іспанський клуб 1:0.

У півфіналах Ліги Європи "Інтер" зіграє з "Шахтарем", а "МЮ" - з "Севільєю". Півфінали зіграють 16-17 серпня.

Нагадаємо, що "Шахтар" розірвав контракт з Веллінгтоном Немом

 
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12 08 2020 10:56
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