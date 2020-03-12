Футзал: "Продексім" отримає суперника по 1/16 Ліги чемпіонів 9 грудня
У попередньому раунді чемпіон України здобув переконливу перемогу над північноірландською командою "Росаріо" - 28:1. Херсонці перебувають на 11-у місці у рейтингу учасників 1/16 фіналу, тож потраплять до числа сіяних команд, повідомляє "Укрінформ".
Як було затверджено виконкомом УЄФА, Ліга чемпіонів з футзалу сезону-2020/2021 пройде у форматі одиночних матчів плей-офф. Завершаться змагання фінальним турніром з восьми учасників, який відбудеться наступного року.
Загалом учасниками Ліги чемпіонів стали 55 клубів. Згідно з рейтингом дев’ять команд потрапили до 1/16 фіналу напряму, а решта стартували з попереднього етапу.
Ліга чемпіонів із футзалу сезону-2020/2021:
1/16 фіналу. 12-17 січня:
1/8 фіналу. 16-21 лютого:
Фінальні раунди (чвертьфінали, півфінали, фінал). Квітень/травень.
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