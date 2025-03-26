Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Газпром" зазнає рекордних втрат – ЗМІ

26 березня 2025, 15:27
Фото: ТАСС
Через кризу компанія скорочує персонал, розпродає нерухомість і закриває відділи.

За оцінками компанії, її дефіцит бюджету за 2025-2034 роки сягне $179 млрд.

Російський "Газпром" зазнає величезних фінансових втрат після втрати європейського ринку, інформує The Moscow Times.

Газовий шантаж, який москва використовувала як інструмент тиску на Євросоюз, обернувся проти самої рф.

Від так, постачання до Євросоюзу і Туреччини скоротяться більш ніж в 5 разів у порівнянні з 2019 роком. 

А уже цього року грошовий потік російської компанії стане негативним, тоді як чистий збиток газового бізнесу торік перевищив 1 трильйон рублів.

На тлі фінансової кризи "Газпром" скорочує персонал, розпродає нерухомість і закриває відділи.

Попри це, експерти вважають ці заходи запізнілими, адже компанія тривалий час працювала в умовах постійного зростання, а тепер змушена різко скорочувати витрати.

Нещодавно ми писали, що "Газпром" зафіксував рекордні збитки у 2024 році.

 

Газпром

Останні матеріали

Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Пропагандони кремля марять. Планування російсько-американської війни проти
Політика
Пропагандони кремля марять. Планування російсько-американської війни проти "сатанинської" Європи – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 березня 2025, 12:39
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Технології
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2025, 02:35
росія не збирається досягати
Політика
росія не збирається досягати "швидкого прогресу" на переговорах. москва розраховує на дестабілізацію України до 2026 року – американські ЗМІ
Переклад iPress – 25 березня 2025, 14:57
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Політика
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 березня 2025, 12:25
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Політика
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 березня 2025, 06:37
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Політика
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Переклад iPress – 24 березня 2025, 16:04
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 березня 2025, 11:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється