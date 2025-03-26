"Газпром" зазнає рекордних втрат – ЗМІ

Через кризу компанія скорочує персонал, розпродає нерухомість і закриває відділи.

За оцінками компанії, її дефіцит бюджету за 2025-2034 роки сягне $179 млрд.

Російський "Газпром" зазнає величезних фінансових втрат після втрати європейського ринку, інформує The Moscow Times.

Газовий шантаж, який москва використовувала як інструмент тиску на Євросоюз, обернувся проти самої рф.

Від так, постачання до Євросоюзу і Туреччини скоротяться більш ніж в 5 разів у порівнянні з 2019 роком.

А уже цього року грошовий потік російської компанії стане негативним, тоді як чистий збиток газового бізнесу торік перевищив 1 трильйон рублів.

На тлі фінансової кризи "Газпром" скорочує персонал, розпродає нерухомість і закриває відділи.

Попри це, експерти вважають ці заходи запізнілими, адже компанія тривалий час працювала в умовах постійного зростання, а тепер змушена різко скорочувати витрати.

Нещодавно ми писали, що "Газпром" зафіксував рекордні збитки у 2024 році.