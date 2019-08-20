ПОЛІТИКА НОВИНИНаглядова рада "1+1 Медіа" звільнила з посади гендиректора групи Олександра Ткаченка у зв'язку з його обранням у Верховну Раду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гендиректор "1+1" покинув посаду у зв'язку з обранням у Раду
Ткаченко отримав звання почесного президента групи
Олександр Ткаченко. Фото: Bigmir.net
Ткаченко отримав звання "почесного президента групи", а посаду гендиректора ТОВ ТРК "Студія 1+1" з 19 серпня зайняв В'ячеслав Мієнко, який раніше був заступником Ткаченка з правових питань, повідомляє LB.ua.
При цьому в "1+1 Медіа" з'явиться правління, керівника якого оберуть наприкінці серпня.
Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може довести причетність члена політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука до купівлі телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
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20 08 2019 15:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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