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Гендиректор "1+1" покинув посаду у зв'язку з обранням у Раду

Ткаченко отримав звання почесного президента групи
Наглядова рада "1+1 Медіа" звільнила з посади гендиректора групи Олександра Ткаченка у зв'язку з його обранням у Верховну Раду.
Гендиректор "1+1" покинув посаду у зв Олександр Ткаченко. Фото: Bigmir.net

Ткаченко отримав звання "почесного президента групи", а посаду гендиректора ТОВ ТРК "Студія 1+1" з 19 серпня зайняв В'ячеслав Мієнко, який раніше був заступником Ткаченка з правових питань, повідомляє LB.ua.

При цьому в "1+1 Медіа" з'явиться правління, керівника якого оберуть наприкінці серпня.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може довести причетність члена політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука до купівлі телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

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