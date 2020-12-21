Гендиректор "Укроборонпрома" підписав наказ щодо корпоратизації
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Liga.net.
Юрій Гусєв, гендиректор "Укроборонпрому", підписав наказ про початок процесу корпоратизації концерну 21 грудня під час прес-конференції щодо результатів діяльності підприємства.
"Сьогодні я підписую історичний для нашого концерну наказ про корпоратизацію, про перетворення концерну на холдинги - ефективні системи, що відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій, для впровадження прозорої системи корпоративного управління", - зазначив він.
Наразі у Верховній Раді знаходиться законопроєкт №3822 щодо особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності. 21 грудня ВРУ постановила прийняти цей законопроєкт за основу та доручити Комітету з питань нацбезпеки опрацювати його до другого читання.
Підготовка до корпоратизацій займе декілька місяців. Гусєв сподівається, що за цей час законопроєкт пройде голосування у Раді.
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