General Dynamics представила танк зі штучним інтелектом

Танком можна управляти у повністю "безпілотному" режимі

Американська компанія General Dynamics Land Systems продемонструвала прототип нового танка Abrams X, обладнаного штучним інтелектом. Про це повідомляє ВВС.

Танк буде представлено на виставці Асоціації армії Сполучених Штатів (Association of the United States Army - AUSA 2022), яка 10 жовтня відкрилася у Вашингтоні.

Судячи з опису на сайті компанії, компонування цього танка відрізнятиметься від традиційних - на ньому буде глуха вежа. Таке саме компонування застосували конструктори російського основного бойового танка Т-14 сімейства Армата.

Починаючи з 1980-х років, усі модифікації танка M1 Abrams були обладнані для чотирьох членів екіпажу: механіка-водія, командира, навідника і заряджальника.

Але у новій версії танка вже не буде місця для заряджальника, оскільки бойову машину буде обладнано функцією автоматичного заряджання гармати. Водночас завдяки штучному інтелекту танком можна буде користуватися у повністю "безпілотному" режимі.

Раніше повідомлялося, що американська компанія General Atomic провела випробування безпілотника Avenger MQ-20A, яким керував штучний інтелект.