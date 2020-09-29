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General Motors представив концепт електрокара на 583 “коня”

Понад 660 км без підзарядки і розгін до «сотні» за 4,3 секунди.
General Motors представив концепт електрокара на 583 “коня”. Американський автовиробник General Motors представив концепт електричного автомобіля Buick Electra Concept.
General Motors представив концепт електрокара на 583 “коня” Фото: planetark.org

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GM Authority.

Всього транспортний засіб із мінімалістичним дизайном розрахований для чотирьох людей.

Автомобіль може проїхати понад 660 км без підзарядки. При цьому сам електрокар розганяється до «сотні» за 4,3 секунди.

Загальна потужність двох двигунів сягає 583 кінських сил.

Зазначається, що Buick Electra Concept має стати базою для майбутнього електричного позашляховика від General Motors, який вже у 2024 році повинен буде з’явитися на ринку.

Нагадаємо, що в General Motors планують відродити "Хаммер" вигляді електропікапу

 

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29 09 2020 14:12
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