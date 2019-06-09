Генпрокуратура повідомила про підозру Вілкулу і Колєснікову. Їх оголосили в розшук

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишнім депутатам Верховної Ради Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову.

"Колишніх народних депутатів Вілкула і Колєснікова рік тому взяли під захист регламентний комітет і ВР, не давши дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. І тільки після втрати ними депутатського статусу вчора їм оголосили підозри і почали процедуру розшуку", - повідомив колишній генпрокурор Юрій Луценко, якому у 2018 році парламент відмовив у знятті недоторканності з цих депутатів. Вілкула і Колєснікова не переобрали на виборах 21 липня, і вони втратили депутатський імунітет.

За версією слідства, у 2011-2012 роках Олександр Вілкул, як голова Дніпропетровської ОДА, видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок колгоспу "Катеринівського" і імені Горького загальною площею близько 21 га для розширення кар'єру Орджонікідзівського ГЗК. Зараз там розміщені гірські відвали. Збитки оцінюють у 12 млн гривень.



Фото: ГПУ

Крім того, в серпні 2012 року Вілкул, як стверджує прокуратура, змінив цільове призначення 45 га сільськогосподарських земель ТОВ "Арт Ленд". З ріллі вони стали пасовищем (хоча за законом її спочатку потрібно законсервувати на три роки, чого не було зроблено), а потім - землею промислового призначення. Збитки оцінюють у 5 млн гривень.

Справу кваліфікували за ст.190 Кримінального кодексу.



Фото: ГПУ

Щодо Дмитра Колєснікова, йому закидають причетність до відчуження виробничого і лабораторно-побутового корпусу Інституту трубної промисловості імені Осади по вул. Писаржевського, 1а в Дніпрі площею майже 7 тис. кв. м і списання розташованого там обладнання. Сталося це в період, коли Колєсніков очолював Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном (існувало у 2010-2012 роках).

За інформацією ГПУ, Колєсніков підписав зміни до переліку майна, яке не включається в цілісний майновий комплекс, а також рішення про перейменування приміщень виробничого корпусу № 1 на спортивно-оздоровчий корпус, а приміщення лабораторно-побутового корпусу - на корпус громадського харчування.

Слідство вважає, що це було зроблено "для маскування істинної функції, які могли виконувати два виробничі корпуси державного підприємства особливого стратегічного значення". За його словами, в результаті дій Колєснікова відбулося фактично знищення оборонного підприємства, яке брало участь у виробництві ракет "Смерч", "Ураган", "Град".

Інкриміновані Колєснікову дії уможливили безперешкодне незаконне відчуження цехів, ринкова вартість яких на той момент становила 16 млн 701 тис. грн.

Пізніше Дніпропетровська міська рада продала на аукціоні підприємство менш ніж за 5 млн грн. Після цієї приватизації промисловий потенціал підприємства був знищений, верстати вирізані, лабораторія ліквідована.