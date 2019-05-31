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Геращенко: Путін – маніяк. Наше завдання – зупинити "Малоросію"

"Зараз новообрана команда, її голоси запитують у суспільства: "Вы что думаете – Путин маньяк?". Так, я думаю, що Путін – маніяк"
Член команди Петра Порошенка Ірина Геращенко, яка представляла Україну у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінськ, вважає президента Росії Володимира Путіна маніяком.
Геращенко: Путін – маніяк. Наше завдання – зупинити "Малоросію" Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Серед досягнень 5 років президентства Петра Порошенка Геращенко назвала те, що "вдалося зупинити проект Малоросія – один із найстрашніших, найкривавіших сценаріїв, задуманих Путіним", повідомляє "Українська правда".

"Зараз новообрана команда, її голоси запитують у суспільства: "Вы что думаете – Путин маньяк?". Так, я думаю, що Путін – маніяк. Тому що тільки маніяк може планувати розчленувати дружню країну, вкрасти Крим, відшматувати Донбас", – заявила вона.

"Тільки  маніяк може утримувати заручників і політв’язнів. Тільки маніяк може насолоджуватися від сліз їхніх родин", – додала політик.

"Тільки маніяк може спокійно знати про те, що Донбас сьогодні входить у п’ятірку – а за деякими видами мін і в трійку – найзамінованіших частин світу. Попереду лише Сомалі й Афганістан", – сказала Геращенко..

"Так, це маніяк. І сьогодні у цій гібридній війні у Путіна і його камарильї – інший сценарій: не вдалася Новоросія – побудуємо Малоросію", – заявила вона.    

Геращенко виголосила: "Я вважаю, що ключовий виклик, який стоїть перед Порошенком і його командою – зупинити Малоросію".

"Що таке Малоросія у цій гібридній війні? По краплинці отрути – в тому числі, через ЗМІ – будуть отруювати суспільства репліками на кшталт "Какая разница?", "Давайте не раскалывать страну" і таке інше для одного і ключового: вбити нашу національну ідею, що це – Україна. І не просто сильна і незалежна, а Україна в ЄС і НАТО", – сказала вона.

"Я не хочу бути частиною Малоросії. І я дякую президентові Порошенку, який сьогодні у цій залі зібрав тих людей, які усвідомлюють загрозу, що Малоросія нічим не відрізняється від Новоросії. Тільки завойовувати її будуть не танками і не "Градами", а п’ятою колоною та іншими гібридними методами", – заявила Геращенко.

"Наше завдання  цих наступних двох місяців, і наступних кількох років – зупинити цей проект", – сказала вона.

"Україна має стати членом ЄС і НАТО. І саме це – ключова мета оновленої партії "Європейська солідарність", – додала політик.  

Нагадаємо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко подала у відставку з посади уповноваженого Президента України з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях.

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31 05 2019 14:29
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