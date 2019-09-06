Гербіциди, що потрапили в річку, були викрадені, – поліція

ДТП сталася в неділю близько 9 години в с. Збаржівка

Гербіциди, що потрапили до притоки річки Рось, були викрадені з сільгосппідриємств Вінниччини.

Зазначається, що слідчим відділом Погребищенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за фактом забруднення водойми у с. Збаржівка Погребищенського району, що є притокою річки Рось, повідомляє поліція Вінницької області.

"Забруднення сталося внаслідок аварії за участі автомобіля "Мерседес Спринтер" та розгерметизації частини ємностей з хімічними речовинами для обробки сільськогосподарських рослин, які він перевозив. Встановлено, що гербіциди були викрадені з сільгосппідриємств Вінниччини", - повідомили в поліції.

"На заокругленій ділянці дороги автомобіль "Мерседес Спринтер" з’їхав з проїзної частини в водойму та перекинувся. Сталося загорання автомобіля, яке було в подальшому локалізоване рятувальниками", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що автомобіль був без номерних знаків. Його, а також каністри з хімічними речовинами підняли на поверхню.

"Встановлено, що хімікати були викрадені з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів. Внаслідок загорання автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з хімічними речовинами, внаслідок чого певна кількість речовини вигоріла та потрапила в водойму", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські повідомили про подію органи влади та відповідні екологічні служби, які мають оцінити стан забрудення водойми.

Слідчим відділом Погребищенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.242 ККУ (Порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання – до 5 років обмеження волі.

Крім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах відкриті кримінальні провадження за ч.3 та ч.5 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання за такі злочини, передбачене законодавством – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області автомобіль з інсектицидами перекинувся в притоку річки Рось, внаслідок чого може бути забруднено річку.