Витік хімічно-небезпечної речовини стався на Миколаївщині, - ФОТО, ВІДЕО
Зазначається, що повідомлення про витік рятувальникам надійшло у п'ятницю о 08:45, інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, цистерна була відведена за межі населеного пункту на резервну колію задля уникнення затримок руху поїздів.
Фото:ДСНС
Фото:ДСНС
"Для забезпечення пожежної безпеки до місця залучено пожежно-рятувальне відділення 11 Державної пожежно-рятувальної частини та пересувну хіміко-радіологічну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що очікується прибуття аварійної бригади представника фірми-власника.
Фото:ДСНС
Згодом у ДСНС додали, що групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю проведено відповідні заміри.
За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено.
Нагадаємо, що у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області автомобіль з інсектицидами перекинувся в притоку річки Рось, внаслідок чого може бути забруднено річку.
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