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Витік хімічно-небезпечної речовини стався на Миколаївщині, - ФОТО, ВІДЕО

За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено
На станції Колосівка у Веселинівському районі на Миколаївщині з 60-ти тонної запірної арматури цистерни стався витік хімічно-небезпечної речовини (ймовірно бензолу).
Витік хімічно-небезпечної речовини стався на Миколаївщині, - ФОТО, ВІДЕО Фото:ДСНС

Зазначається, що повідомлення про витік рятувальникам надійшло у п'ятницю о 08:45, інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, цистерна була відведена за межі населеного пункту на резервну колію задля уникнення затримок руху поїздів. 


Фото:ДСНС


Фото:ДСНС

"Для забезпечення пожежної безпеки до місця залучено пожежно-рятувальне відділення 11 Державної пожежно-рятувальної частини та пересувну хіміко-радіологічну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - сказано у повідомленні. 

Повідомляється, що очікується прибуття аварійної бригади представника фірми-власника.


Фото:ДСНС

Згодом у ДСНС додали, що групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю проведено відповідні заміри. 

За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено.

Нагадаємо, що у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області автомобіль з інсектицидами перекинувся в притоку річки Рось, внаслідок чого може бути забруднено річку.

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