Миколаївська область може потрапити у жовту зону
Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації, передає РБК - Україна.
Наразі у Миколаївській області епідемічні показники відповідають критеріям Міністерства охорони здоров’я:
- показник захворюваності за попередні 7 днів на 100 тисяч населення - 7,94 (норма не більше 8);
- завантаженість ліжок - 7,6% (норма не більш як 50%);
- середня кількість ПЛР та ІФА-тестувань впродовж останніх 7 днів - 45,3 (норма не менше ніж 24);
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 9,1 % (норма не більш як 11%).
В ОДА кажуть, що ситуація в регіоні може найближчим часом змінитися.
"Слід зазначити, що показник захворюваності на COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму. Це може призвести до переходу як області у цілому, так і окремих її адміністративно-територіальних одиниць до жовтої зони епідемічної небезпеки", - зазначають в ОДА.
Тож, якщо впродовж наступних 5 днів у регіоні спостерігатиметься перевищення одного із визначених показників, державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалить рішення щодо зміни рівня епідеміологічної небезпеки у Миколаївській області.
Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.
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