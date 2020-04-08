Миколаївська область може потрапити у жовту зону Через п'ять днів держкомісія з питань ТЕБ та НС може змінити рівень епіднебезпеки в області

Миколаївська область знаходиться у зеленій зоні епідемічної небезпеки, але існує можливість потрапити до жовтої зони. Показник захворюваності на COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму.

rbc.ua/

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації, передає РБК - Україна. Наразі у Миколаївській області епідемічні показники відповідають критеріям Міністерства охорони здоров’я: показник захворюваності за попередні 7 днів на 100 тисяч населення - 7,94 (норма не більше 8);

завантаженість ліжок - 7,6% (норма не більш як 50%);

середня кількість ПЛР та ІФА-тестувань впродовж останніх 7 днів - 45,3 (норма не менше ніж 24);

коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 9,1 % (норма не більш як 11%). В ОДА кажуть, що ситуація в регіоні може найближчим часом змінитися. "Слід зазначити, що показник захворюваності на COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму. Це може призвести до переходу як області у цілому, так і окремих її адміністративно-територіальних одиниць до жовтої зони епідемічної небезпеки", - зазначають в ОДА. Тож, якщо впродовж наступних 5 днів у регіоні спостерігатиметься перевищення одного із визначених показників, державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалить рішення щодо зміни рівня епідеміологічної небезпеки у Миколаївській області. Нагадаємо, що 4 серпня в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало.

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