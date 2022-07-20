ФОТОУ Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20 07 2022 15:38
На Миколаївщині росіяни обстріляли португальських журналістів
Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани
Фото: SPILKA News
Про це Національна спілка журналістів України повідомляє у Телеграмі.
"Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани", - зазначили в НСЖУ.
Фото: SPILKA News
"Тікали і знімали", - приводить спілка слова журналіста Андрія Коваленко з Академії української преси, який зараз працює із командою RTP.
Фото: SPILKA News
Нагадаємо, що правоохоронці за фактами злочинів російських військових проти журналістів в Україні порушили 46 справ.
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