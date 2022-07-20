RSS
ФОТО
20 07 2022 15:38

На Миколаївщині росіяни обстріляли португальських журналістів

Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани
У Миколаївській області російські загарбники обстріляли знімальну групу португальського суспільного мовника RTP.
На Миколаївщині росіяни обстріляли португальських журналістів Фото: SPILKA News
Про це Національна спілка журналістів України повідомляє у Телеграмі.
 
"Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани", - зазначили в НСЖУ.
Фото: SPILKA News
 
"Тікали і знімали", - приводить спілка слова журналіста Андрія Коваленко з Академії української преси, який зараз працює із командою RTP.
 
Фото: SPILKA News
 
Нагадаємо, що правоохоронці за фактами злочинів російських військових проти журналістів в Україні порушили 46 справ.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.