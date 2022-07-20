На Миколаївщині росіяни обстріляли португальських журналістів

Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани

Про це Національна спілка журналістів України повідомляє у Телеграмі.

"Знімальна група на чолі із досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани", - зазначили в НСЖУ.

Фото: SPILKA News

"Тікали і знімали", - приводить спілка слова журналіста Андрія Коваленко з Академії української преси, який зараз працює із командою RTP.

Фото: SPILKA News

Нагадаємо, що правоохоронці за фактами злочинів російських військових проти журналістів в Україні порушили 46 справ.