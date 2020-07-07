Масовий мор риби зафіксували в Миколаївській області

В Очаківському районі Миколаївської області виявили масову загибель риби в одному з лиманів. На кожному квадратному метрі виявили до 50 мертвих рибин.

«Мертва риба». Масова загибель риби в лагуні Родріго де Фрейтас сталася через брак кисню у воді через недогляд влади. Лагуна Родріго де Фрейтас, Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Фото: Luis Gutman/National Geographic Traveler Photo Contest

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, передає РБК - Україна.

За його словами, загибель риби зафіксували у Дніпровському лимані.

"Вчора інспектори Державної екологічної інспекції, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби. На ділянці довжиною 1000 метрів і шириною 1 метр, на кожен квадратний метр зафіксували 40 мертвих бичків і по 10 примірників атерини", - повідомив Мальованый.

Зараз з'ясовують причини мору. Вже взяті проби води для проведення досліджень в лабораторії.

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