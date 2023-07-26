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росія заборонила ввіз риби і морепродуктів з "недружніх" країн

26 липня 2023, 11:55
росія заборонила ввіз риби і морепродуктів з
Фото: reuters.com
Уряд рф запроваджує заборону на імпорт з так званих "недружніх" країн готової продукції з риби та морепродуктів, включивши їх до списку російського продовольчого ембарго, яке діє з серпня 2014 року.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку рф, інформує Укрінформ

Рішення було затверджено урядом і діятиме до кінця цього року.

Під заборону підпадає продукція під кодами ТН ЗЕД ЄАЕС 1604: готова або консервована риба, ікра осетрових та її замінники, виготовлені з ікринок риби) і 1605: готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні.

До числа "недружніх" країн росії відносить країни, які ввели санкції проти неї за анексію Криму чи приєдналися до них. 

Серед них США, ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія, Норвегія, Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн.

Росіярибаморепродуктиембарго

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