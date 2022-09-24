Getty Images заборонило продавати ілюстрації, створені нейромережею

Заборона стосується тих ілюстрацій, які створені за допомогою художніх інструментів AI, таких як DALL-E, Midjourney та Stable Diffusion

Американське фотоагентство Getty Images, що володіє одним з найбільших у світі банком світлин, заборонили завантажувати та продавати фотографії та ілюстрації, створені за допомогою нейромережі.

Генеральний директор Getty Images Крейг Пітерс розповів, що це викликано занепокоєнням щодо законності контенту, створеного штучним інтелектом, і бажанням захистити клієнтів сайту. Він додав, що діє на випередження.

Художники, які користуються новими технологіями кажуть, що вона законна, проте це не гарантія, що цей статус не буде оскаржено.

Крейг Пітерс не повідомив, чи отримувала Getty Images судові скарги через продаж контенту, створеного штучним інтелектом. Він лише сказав, що заборона потрібна для уникнення ризиків.

Конкуренти Getty Images також або обмежили, або видалили зображення штучного інтелекту. Деякі з них видалили такі зображення через те, що вони підривають роботу художників-людей.

Getty Images просить користувачів ідентифікувати такі зображення та повідомляти про них. Це дозволить C2PA (Коаліції з питань походження та автентичності вмісту) створити фільтри. Проте на сайті кажуть, що жоден автоматичний фільтр не буде повністю надійним, щоб забезпечити виконання своєї нової заборони.

"Getty Images" - американське фотоагенство, що володіє одним з найбільших у світі банком світлин (близько 70 млн), а також відео-, аудіо- та інших медіафайлів.[1] Зображення надаються клієнтам на засадах платного, так і безплатного ліцензування. На початку березня 2014 року Getty Images повідомила, що передає більшу частину своїх зображень (понад 35 млн) у вільне користування.