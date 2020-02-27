Глава Disney, який очолював компанію 15 років, йде з посади

Айгер пояснив, що рішення не було спонтанним - він уже кілька місяців планував покинути пост глави компанії

Глава Disney Роберт Айгер, який очолював компанію з 2005 року, йде з посади. Його місце займе Боб Чапек, який досі відповідав за парки розваг Disney.

Про таке рішення 25 лютого оголосила рада директорів компанії, повідомляє "Громадське".

За період правління Айгера Disney стала найбільшою компанією в Голлівуді. У 2006 році вона придбала Pixar за 7,4 мільярда доларів, у 2009 році Marvel за 4 мільярди доларів, у 2012 Lucasfilm за 4,06 мільярда, а в 2019 закрила найбільшу угоду в історії Голлівуду, придбавши активи 20 Century Fox за 71,3 мільярда доларів. Також за керівництва Айгера компанія запустила стрімінговий сервіс Disney+. Він з’явився у листопаді 2019 року і зараз користуються 26,5 мільйона підписників.

Айгер пояснив, що рішення не було спонтанним - він уже кілька місяців планував покинути пост глави компанії. Він вважає, що саме зараз - після успішного запуску Disney+ та найбільшої угоди з 21st Century Fox - найкращий час, щоб змінити главу.

Айгер не йде з Disney до закінчення контракту - 31 грудня 2021 року, він буде виконавчим директором, вводитиме Чапека у курс справ і займеться "творчим розвитком" компанії.

"Я твердо впевнений у Бобі і з задоволенням чекаю на найближчі 22 місяці спільної роботи, поки він буде звикати до нової ролі і глибше знайомитися з багатогранними глобальними бізнесами Disney, тоді як я зосереджуся на творчих завданнях компанії", - сказав Айгер у коментарі Deadline.

Чапек зі свого боку заявив, що поділяє прагнення Айгера до творчої досконалості, технологічних інновацій і міжнародного розширення, тому має намір продовжити лінію попереднього керівника.

Чапек працює в Disney c 1993 року. На початку роботи в компанії він займався введенням і виведенням мультфільмів з ринку, забезпечуючи тим самим регулярні продажі DVD і Blu-ray. Потім він очолив дистрибуцію Walt Disney Studios, після чого займав пост президента по споживчих товарів. В останні роки Чапек був президентом Walt Disney Parks and Resorts і очолював відділ компанії, який відповідає за парки розваг.

The New York Times пише, що до кінця 2021 року Айгер, як і раніше, очолюватиме раду директорів Disney, перед якою буде звітувати Чапек.

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