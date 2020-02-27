Глава Disney, який очолював компанію 15 років, йде з посади
Про таке рішення 25 лютого оголосила рада директорів компанії, повідомляє "Громадське".
За період правління Айгера Disney стала найбільшою компанією в Голлівуді. У 2006 році вона придбала Pixar за 7,4 мільярда доларів, у 2009 році Marvel за 4 мільярди доларів, у 2012 Lucasfilm за 4,06 мільярда, а в 2019 закрила найбільшу угоду в історії Голлівуду, придбавши активи 20 Century Fox за 71,3 мільярда доларів. Також за керівництва Айгера компанія запустила стрімінговий сервіс Disney+. Він з’явився у листопаді 2019 року і зараз користуються 26,5 мільйона підписників.
Айгер пояснив, що рішення не було спонтанним - він уже кілька місяців планував покинути пост глави компанії. Він вважає, що саме зараз - після успішного запуску Disney+ та найбільшої угоди з 21st Century Fox - найкращий час, щоб змінити главу.
Айгер не йде з Disney до закінчення контракту - 31 грудня 2021 року, він буде виконавчим директором, вводитиме Чапека у курс справ і займеться "творчим розвитком" компанії.
"Я твердо впевнений у Бобі і з задоволенням чекаю на найближчі 22 місяці спільної роботи, поки він буде звикати до нової ролі і глибше знайомитися з багатогранними глобальними бізнесами Disney, тоді як я зосереджуся на творчих завданнях компанії", - сказав Айгер у коментарі Deadline.
Чапек зі свого боку заявив, що поділяє прагнення Айгера до творчої досконалості, технологічних інновацій і міжнародного розширення, тому має намір продовжити лінію попереднього керівника.
Чапек працює в Disney c 1993 року. На початку роботи в компанії він займався введенням і виведенням мультфільмів з ринку, забезпечуючи тим самим регулярні продажі DVD і Blu-ray. Потім він очолив дистрибуцію Walt Disney Studios, після чого займав пост президента по споживчих товарів. В останні роки Чапек був президентом Walt Disney Parks and Resorts і очолював відділ компанії, який відповідає за парки розваг.
The New York Times пише, що до кінця 2021 року Айгер, як і раніше, очолюватиме раду директорів Disney, перед якою буде звітувати Чапек.
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