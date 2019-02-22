Глава МВС Аваков заявив, що проти нього готують провокацію: надішлють "російські" гроші
"Кілька годин тому оперативні джерела повідомили мені, що певні структури готують низку провокацій проти мене - як міністра внутрішніх справ, - і МВС. Це робиться для того, щоб дискредитувати і нівелювати роботу поліції щодо забезпечення чесних виборів в Україні", - написав міністр у Facebook.
Він пояснив, що за "сценарієм" провокаторів, на рахунки Авакова планується надіслати значну суму коштів.
"На мої рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел повинна "впасти" значна сума грошей в іноземній валюті - нібито за "оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації і підкупу виборців на користь певного кандидата", - написав Аваков.
Він додав, що для повноти "ефекту" гроші можуть бути «російського походження».
"Коли такого роду провокації виходить від країни-агресора, я розумію. Але коли такі інтриги плетуться проти тебе у власній країні - це прийняти непросто. Проте, я припускав, що щось подібне може трапитися. І намагався бути до цього готовий. І готовий", - наголосив міністр.
Аваков запевнив, що не укладатиме "таємних" спілок з жодним з кандидатів в президенти попри численні публікації про це у ЗМІ.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві. За словами міністра, "це не політика, і не виборча кампанія - це бл*дство".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО