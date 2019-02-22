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Глава МВС Аваков заявив, що проти нього готують провокацію: надішлють "російські" гроші

Він пояснив, що за "сценарієм" провокаторів, на рахунки Авакова планується надіслати значну суму коштів
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проти нього як міністра готують низку провокацій у зв'язку з майбутніми виборами: найближчим часом невідомі планують надіслати на його рахунки кошти "російського походження".
Глава МВС Аваков заявив, що проти нього готують провокацію: надішлють "російські" гроші Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Кілька годин тому оперативні джерела повідомили мені, що певні структури готують низку провокацій проти мене - як міністра внутрішніх справ, - і МВС. Це робиться для того, щоб дискредитувати і нівелювати роботу поліції щодо забезпечення чесних виборів в Україні", - написав міністр у Facebook.

Він пояснив, що за "сценарієм" провокаторів, на рахунки Авакова планується надіслати значну суму коштів.

"На мої рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел повинна "впасти" значна сума грошей в іноземній валюті - нібито за "оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації і підкупу виборців на користь певного кандидата", - написав Аваков.

Він додав, що для повноти "ефекту" гроші можуть бути «російського походження».

"Коли такого роду провокації виходить від країни-агресора, я розумію. Але коли такі інтриги плетуться проти тебе у власній країні - це прийняти непросто. Проте, я припускав, що щось подібне може трапитися. І намагався бути до цього готовий. І готовий", - наголосив міністр.

Аваков запевнив, що не укладатиме "таємних" спілок з жодним з кандидатів в президенти попри численні публікації про це у ЗМІ.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві. За словами міністра, "це не політика, і не виборча кампанія - це бл*дство".

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22 02 2019 21:56
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