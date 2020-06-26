"Голос" позбавив Вакарчука мандата
Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК - Україна.
Оскільки народні депутати відмовилися відпускати Вакарчука, рішення приймалося делегатами позачергового з’їзду політсили.
"На жаль, Верховна рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовільнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата", - попросив Вакарчук.
Члени "Голосу" підтримали його прохання.
"З’їзд ухвалив рішення щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука в зв’язку з його виходом з парламентської фракції "Голосу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Вакарчук залишиться активним членом партії "настільки довго, наскільки буду приносити користь партії". Замість нього до Ради зайде наступний кандидат з виборчого списку.
Нагадаємо, що лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив про відставку з Верховної ради. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 11 червня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Аваков ефективно управляє правоохоронною системою, - Шмигаль
- ВІДЕО Вакарчук йде з Ради
- ВІДЕО 100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі