"Голос" позбавив Вакарчука мандата

Члени партії "Голос" підтримали припинення повноважень народного депутата Святослава Вакарчука. Лідер "Голосу" сам попросив про таке рішення.

Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК - Україна.

Оскільки народні депутати відмовилися відпускати Вакарчука, рішення приймалося делегатами позачергового з’їзду політсили.

"На жаль, Верховна рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовільнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата", - попросив Вакарчук.

Члени "Голосу" підтримали його прохання.

"З’їзд ухвалив рішення щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука в зв’язку з його виходом з парламентської фракції "Голосу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вакарчук залишиться активним членом партії "настільки довго, наскільки буду приносити користь партії". Замість нього до Ради зайде наступний кандидат з виборчого списку.

Нагадаємо, що лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив про відставку з Верховної ради. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 11 червня.