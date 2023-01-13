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Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна позбавили мандата депутата

13 січня 2023, 14:01
Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна позбавили мандата депутата
Фото: epa.eu
Також Рада підтримала заяву Аксьонова про складення повноважень.

Верховна Рада України позбавила депутатських повноважень чотирьох народних обранців від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Відповідні рішення було прийнято на засіданні у п'ятницю, 13 січня. 

Голосування за позбавлення статусу народного депутата через втрату громадянства виглядало так:

  • Позбавлення статусу депутата Віктора Медведчука – 320 "за";
  • Тараса Козака – 317 "за";
  • Андрія Деркача – 314 "за";
  • Ріната Кузьміна – 319 "за".

Також парламент задовольнив заяву депутата від ОПЗЖ Андрія Аксьонова про складення ним повноважень народного депутата та підтримав рішення 294 голосами "за". 

Раніше повідомлялось, що Рада розширила права іноземних добровольців.

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