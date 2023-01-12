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ПОЛІТИКА

Рада розширила права іноземних добровольців: дозвіл на службу будь-де та однакові зарплати

12 січня 2023, 18:52
Рада розширила права іноземних добровольців: дозвіл на службу будь-де та однакові зарплати
Фото: rada.gov.ua
Верховна Рада розширила права іноземних добровольців в Україні. Тепер вони поширюватимуться не лише на тих, хто служить у ЗСУ, але й в інших збройних формуваннях, зокрема у Національній гвардії.
За відповідний законопроєкт № 8098 проголосував 321 нардеп.
 
Документ дозволяє іноземним добровольцям легально перебувати на території України та мати змогу отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Раніше це було дозволено тим, хто служив у лавах Збройних сил України, але новий закон поширює це право на Національну гвардію, Державну спеціальну службу транспорту та інші військові формування в Україні.
 
Також буде спрощена процедура вступу на службу. Іноземці, які хочуть воювати за Україну, можуть звертатися напряму до військових частин.
 
Крім цього, законопроєкт урівнює іноземців у зарплаті з українськими військовими.
 
Авторами документу виступили понад 30 нардепів, серед яких голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, представники фракції "Голос" Олександра Устінова, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, нардеп від "Євросолідарності" Володимир Вʼятрович та багато інших.
 
Верховна РадаНацгвардія

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