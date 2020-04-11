Голова комісії по гральному бізнесу назвав дату запуску ринку
Про це сказав Іван Рудий в інтерв'ю liga.net, зазначає "Економічна правда".
За його словами, Комісія по гральному бізнесу ще не сформована повністю, але над цим працюють - ще 4 членів комісії будуть рекомендовані вже цього тижня.
Також Рудий розраховує, що вже найближчим часом буде першу читання законопроєкту 2713-д щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.
"Я розраховую, що вже найближчим часом буде перше читання, а до запуску ринку, до середини грудня, він буде прийнятий і в цілому. У нас є амбіція залучити до кінця року 1 млрд грн до бюджету від продажу ліцензій і запуску ринку", - підкреслив Рудий.
Він додав, що сума в 1 млрд грн залучених коштів до кінця року - це не встановлений для комісії KPI, а його особисті амбіції.
"Це мої особисті амбіції, які, я вважаю, в нинішніх умовах реально реалізувати. Ніяких завдань зверху мені не ставили, окрім як сформувати працюючий контролюючий орган на гральному ринку", - сказав голова Комісії.
Також Рудий зазначив, що безпосереднього досвіду роботи у гральному бізнесі у нього немає, але, за його словами, в Україні його немає ні в кого - ця сфера досі була поза законом.
"Я з 2013 по 2018 рік працював на телебаченні, в продюсерській гілці холдингу StarLightMedia (холдинг Віктора Пінчука - ред.). Також у мене є досвід ведення приватного бізнесу, я займався підприємницькою діяльністю в сфері продажу інформаційних послуг", - пояснив він.
За його словами, його зарплата як голови Комісії по гральному бізнесу - 33 600 грн плюс надбавки.
Нагадаємо, що у вересні Кабмін створив Комісію з регулювання азартних ігор
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