Голова комісії по гральному бізнесу назвав дату запуску ринку

Рудий розраховує, що вже найближчим часом буде першу читання законопроєкту 2713-д щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей

Керівник Комісії по гральному бізнесу Іван Рудий розраховує, що цей ринок запрацює 15 грудня, але, за його словами, все залежить від того, коли Кабмін погоджує ліцензійні умови.

Про це сказав Іван Рудий в інтерв'ю liga.net, зазначає "Економічна правда".

За його словами, Комісія по гральному бізнесу ще не сформована повністю, але над цим працюють - ще 4 членів комісії будуть рекомендовані вже цього тижня.

Також Рудий розраховує, що вже найближчим часом буде першу читання законопроєкту 2713-д щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

"Я розраховую, що вже найближчим часом буде перше читання, а до запуску ринку, до середини грудня, він буде прийнятий і в цілому. У нас є амбіція залучити до кінця року 1 млрд грн до бюджету від продажу ліцензій і запуску ринку", - підкреслив Рудий.

Він додав, що сума в 1 млрд грн залучених коштів до кінця року - це не встановлений для комісії KPI, а його особисті амбіції.

"Це мої особисті амбіції, які, я вважаю, в нинішніх умовах реально реалізувати. Ніяких завдань зверху мені не ставили, окрім як сформувати працюючий контролюючий орган на гральному ринку", - сказав голова Комісії.

Також Рудий зазначив, що безпосереднього досвіду роботи у гральному бізнесі у нього немає, але, за його словами, в Україні його немає ні в кого - ця сфера досі була поза законом.

"Я з 2013 по 2018 рік працював на телебаченні, в продюсерській гілці холдингу StarLightMedia (холдинг Віктора Пінчука - ред.). Також у мене є досвід ведення приватного бізнесу, я займався підприємницькою діяльністю в сфері продажу інформаційних послуг", - пояснив він.

За його словами, його зарплата як голови Комісії по гральному бізнесу - 33 600 грн плюс надбавки.

Нагадаємо, що у вересні Кабмін створив Комісію з регулювання азартних ігор