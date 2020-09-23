Кабмін створив Комісію з регулювання азартних ігор

"Ці зміни обумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року", - пояснив Немчінов

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей".

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, зазначає "Економічна правда".

За його словами, після затвердження її положення Комісія буде розміщена за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки 26.

Кількість працівників - 230, із них голова та 6 членів комісії (один із них заступник).

"Ці зміни обумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року", - пояснив Немчінов.

Серед головних завдань Комісії:

виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотарейній сфері;

отримання та розгляд заяв з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензій або відмову видачі ліцензій;

переоформлення ліцензій, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензій повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

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