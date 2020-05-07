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Голова МОЗ повідомив, що найбільше хвилює в епідемії коронавірусу

За його словами, динаміка за останній місяць показує, що кількість госпіталізацій з пневмоніями через коронавірус зростає
"Кожного дня ми фіксуємо більше 800-900 захворювань на коронавірусну хворобу. І що ще дуже важливо - (зростає - УП) кількість людей, яких госпіталізують, яким потрібна допомога в умовах стаціонару", - сказав Максим Степанов під час брифінгу.
Голова МОЗ повідомив, що найбільше хвилює в епідемії коронавірусу Максим Степанов / Фото: Укрінформ

Міністерство охорони здоров’я дуже занепокоєне тим, що в Україні продовжує зростати кількість госпіталізованих з коронавірусом людей.

Джерело: онлайн-брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який транслювала на Youtube пресслужба МОЗ, повідомляє "Українська правда"

Пряма мова: "Ви бачите, що у нас не знижується кількість захворювань. Кожного дня ми фіксуємо більше 800-900 захворювань на коронавірусну хворобу. І що ще дуже важливо - (зростає - УП) кількість людей, яких госпіталізують, яким потрібна допомога в умовах стаціонару. Це пацієнти, які мають тяжкий перебіг хвороби. Це викликає у нас велике занепокоєння".

Деталі: За його словами, динаміка за останній місяць показує, що кількість госпіталізацій з пневмоніями через коронавірус зростає.

Нагадаємо, що станом на 9:00 5 липня в Україні зафіксовано 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

 

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05 07 2020 15:50
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