Голова МОЗ повідомив, що найбільше хвилює в епідемії коронавірусу
Міністерство охорони здоров’я дуже занепокоєне тим, що в Україні продовжує зростати кількість госпіталізованих з коронавірусом людей.
Джерело: онлайн-брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який транслювала на Youtube пресслужба МОЗ, повідомляє "Українська правда"
Пряма мова: "Ви бачите, що у нас не знижується кількість захворювань. Кожного дня ми фіксуємо більше 800-900 захворювань на коронавірусну хворобу. І що ще дуже важливо - (зростає - УП) кількість людей, яких госпіталізують, яким потрібна допомога в умовах стаціонару. Це пацієнти, які мають тяжкий перебіг хвороби. Це викликає у нас велике занепокоєння".
Деталі: За його словами, динаміка за останній місяць показує, що кількість госпіталізацій з пневмоніями через коронавірус зростає.
Нагадаємо, що станом на 9:00 5 липня в Україні зафіксовано 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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