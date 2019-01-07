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У регулятора спростовують інформацію про скасування нічного тарифу

Із 1 липня в Україні буде скасовано нічний тариф на споживання електроенергії для побутових споживачів
За словами голови правління "Житомиробленерго" Олексія Шекети, відтепер не буде диференціації за зонами, затвердженими на 1 липня 2019 року.
У регулятора спростовують інформацію про скасування нічного тарифу Фото: real-vin.com

"Ми також шоковані, оскільки розподіл електроенергії є нашим основним завданням. І коли будуть перепади, буде невеликий хаос, не зовсім для нас буде позитивний, оскільки ми теж закуповуємо електроенергію на енергоринку. Якщо не зможемо спрогнозувати енергоспоживання, будемо нести великі фінансові втрати", — сказав Шекета, йдеться в "Економічна правда".

Що стосується населення, то, як раніше заявляли у Кабінеті міністрів, для нього вартість електроенергії після проведення реформи ринку не зросте.

Водночас експерт із енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявляв, що Володимир Зеленський не давав прямих обіцянок знизити тарифи для населення - він говорив про це у "жартах" і "напівнатяках".

У компанії "Київські енергетичні послуги" зі свого боку спростував інформацію про скасування нічного тарифу для населення. Як зазначили у компанії, побутові клієнти, у яких встановлені зонні лічильники, будуть і надалі сплачувати менше за електроенергію, що споживається з 23:00 до 7:00.

Таку ж інформацію надала й Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Так, у НКРЕКП повідомили, що тарифи на електроенергію для населення, диференціюванні за періодами часу, продовжують діяти після 1 липня 2019 року.

Нагадаємо, в Україні 1 липня офіційно стартував другий етап переходу на новий ринок електроенергіїТаким чином, реформа зі встановлення нового енергоринку повністю завершилася.

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01 07 2019 12:22
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