CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков заявив, що за неякісно зроблену дорогу підрядник може поплатитися майном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може поплатитися майном
Фото: mungaz.net
Про це він заявив на телеканалі "Дом", пише "Економічна правда"
За його словами, це пов'язано з вимогами до підрядників.
"В них повинен бути досвід, що в них повинна бути реальна техніка, матеріальна технічна база, фінансовий стан якийсь, котрий гарантує нам, що вони прийдуть і будуть робити цю дорогу, і що ми з них стягнути щось зможемо, якщо вони не зроблять цю дорогу", – каже Кубраков.
Також важливим етапом він бачить скорочення людського фактору під час проведення тендера. А також етап оплати робіт.
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15 11 2020 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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