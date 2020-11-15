Голова Укравтодору: за неякісну дорогу підрядник може поплатитися майном

Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков заявив, що за неякісно зроблену дорогу підрядник може поплатитися майном.

Про це він заявив на телеканалі "Дом", пише "Економічна правда"

За його словами, це пов'язано з вимогами до підрядників.

"В них повинен бути досвід, що в них повинна бути реальна техніка, матеріальна технічна база, фінансовий стан якийсь, котрий гарантує нам, що вони прийдуть і будуть робити цю дорогу, і що ми з них стягнути щось зможемо, якщо вони не зроблять цю дорогу", – каже Кубраков.

Також важливим етапом він бачить скорочення людського фактору під час проведення тендера. А також етап оплати робіт.

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