Головний санлікар приїхав у Миколаїв: шукатиме коронавірус

Ляшко допускає, що відсутність підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов’язана не з помилками в тестуванні, а з тим, що аналізи несвоєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вранці 9 квітня прибув у Миколаїв. Він планує розібратися, чому в Миколаївській області досі не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Як повідомляє місцевий сайт «НовостиN», Ляшко приземлився на військовому аеродромі «Кульбакіно» та вже приїхав до Миколаївського лабораторного центру, зазначає "Громадське".

Разом з головним санлікарем туди прибули заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, в. о. головного санітарного лікаря у Миколаївській області Володимир Клочко та начальник управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА Павло Георгієв.

Ляшко допускає, що відсутність підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов’язана не з помилками в тестуванні, а з тим, що аналізи несвоєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію.

Водночас він не відкидає можливості, що ніхто не допускає ніяких помилок в Миколаївській області й коронавірусу там справді немає. Власне щоб це з’ясувати, Ляшко і приїхав до Миколаєва.

Там він планує відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві і перевірити роботу виїзної "коронавірусної" бригади, а по можливості й виїхати разом з ними на виклик до пацієнта.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що фахівці вивчають "феномен" Миколаївської області.

Нагадаємо, що феномен Миколаївської області буде детально розглянуто