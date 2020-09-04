Головний санлікар приїхав у Миколаїв: шукатиме коронавірус
Як повідомляє місцевий сайт «НовостиN», Ляшко приземлився на військовому аеродромі «Кульбакіно» та вже приїхав до Миколаївського лабораторного центру, зазначає "Громадське".
Разом з головним санлікарем туди прибули заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі, в. о. головного санітарного лікаря у Миколаївській області Володимир Клочко та начальник управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА Павло Георгієв.
Ляшко допускає, що відсутність підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов’язана не з помилками в тестуванні, а з тим, що аналізи несвоєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію.
Водночас він не відкидає можливості, що ніхто не допускає ніяких помилок в Миколаївській області й коронавірусу там справді немає. Власне щоб це з’ясувати, Ляшко і приїхав до Миколаєва.
Там він планує відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві і перевірити роботу виїзної "коронавірусної" бригади, а по можливості й виїхати разом з ними на виклик до пацієнта.
Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що фахівці вивчають "феномен" Миколаївської області.
Нагадаємо, що феномен Миколаївської області буде детально розглянуто
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