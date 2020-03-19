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Головний санлікар закликав зберігати спокій під час карантину

"У засобах масової інформації поширюється багато недостовірної інформації і маніпулювання фактами. У зв'язку з цим хочу звернутися до кожного журналіста і кожного українця: закликаю всіх перевіряти інформацію"
Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав ЗМІ не гнатися за гучними заголовками, а всіх українців виважено ставитися до інформації і зберігати спокій та дотримуватися умов карантину.
Головний санлікар закликав зберігати спокій під час карантину ukrinform.ua/

Про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"У засобах масової інформації поширюється багато недостовірної інформації і маніпулювання фактами. У зв'язку з цим хочу звернутися до кожного журналіста і кожного українця: закликаю всіх перевіряти інформацію. Нам зараз необхідна холодна голова і гаряче серце, ні в якому разі не навпаки. Влада ввела всі превентивні заходи та розробила необхідні алгоритми. Медичні працівники знають як діяти, довіряйте їм. Закликаю засоби масової інформації: не женіться за гучними заголовками. Ваша допомога — це виважена та перевірена інформація. Тільки спільно ми можемо комунікувати ефективно", - сказав Ляшко.

Він також закликав українців ставитися до кожного повідомлення чи перепосту дуже відповідально і критично, "тому що вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус".

"Довіряйте офіційним джерелам інформації і зберігайте спокій, а головне — виконуйте умови карантину, залишайтеся вдома", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

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19 03 2020 13:20
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