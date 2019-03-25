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Головою наглядової ради НСТУ стала Світлана Остапа

Заступник голови наглядової ради - Ігор Хохич, секретар - Вадим Міський
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) звільнила Тетяну Лебедєву з посади голови, призначивши замість неї Світлану Остапу.
Головою наглядової ради НСТУ стала Світлана Остапа Фото: Суспільне

Остапа є представником від депутатської фракції "Самопоміч", Хохич - депутатської групи "Відродження", сфера відповідальності Міського - захист інтересів дітей і молоді, повідомив "Детектор Медіа".

Світлана Остапа - заступник шеф-редактора "Детектор медіа", заслужена журналістка України, член громадської ради при Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики; член громадської ради при Держкомтелерадіо, член Комісії із журналістської етики.

Нагадаємо, що наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії 31 січня 2019 року достроково розірвала контракт з головою правління Зурабом Аласанією.

Сам Аласанія опублікував частину проекту рішення Наглядової ради, на якому базували його відсторонення. У ній йшлося про те, що НСТУ закидає відстороненому з посади голови правління Суспільного мовлення Зурабу Аласанії те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.

У свою чергу, голова наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва запевнила, що відсутність висвітлення важливих подій за участі перших осіб держави Суспільним мовленням не була причиною рішення про відсторонення Аласанії.

"Уривок проекту рішення, який цитує, зокрема З.Аласанія, був запропонований одним з членів Наглядової Ради В’ячеславом Козаком, і лише частково увійшов в остаточне рішення Ради", - заявила Лебедєва.

Очільник Суспільного телебачення Зураб Аласанія вирішив подати в суд на Національну суспільну телерадіокомпанію та Наглядову раду, яка вирішила його звільнити.

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25 03 2019 17:43
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